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Воскресенье, 22 июля 2018, 10:39 мск

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В США во время захвата заложников погибла женщина

Фото: Reuters

Житель Лос-Анджелеса устроил стрельбу, а затем захватил заложников в супермаркете. В результате погибла женщина. Несколько часов спустя злоумышленник сдался полиции.

По данным правоохранителей, мужчина сначала открыл огонь на одной из улиц города. После он попытался сбежать от полицейских на автомобиле, в ходе погони отстреливался от преследователей. По счастливой случайности никто из стражей порядка не пострадал.

Преступник разбил машину и скрылся в продуктовом магазине Trader Joe's, где забаррикадировал вход и угрожал заложникам. Во время захвата супермаркета стрелок ранил женщину, которая позже скончалась в больнице.

Здание оцепили силовики. Переговорщикам удалось убедить мужчину сдаться, спустя пять часов он вышел из помещения в наручниках вместе с пятью заложниками.

О произошедшем проинформировали президента США Дональда Трампа. Он сообщил, что следит за развитием событий.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

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