Полиция Варшавы применила газ против митингующих, они ответили тем же

В Варшаве и других городах Польши состоялись массовые акции протеста, в ходе которых произошли столкновения демонстрантов с полицией. Так, например, в столице демонстранты и полиция применили друг против друга слезоточивый газ, сообщает телеканал TVN 24. Граждане протестовали против изменений судебной системы.

Как отметили в полиции, в Варшаве «в связи с угрозой», исходящей со стороны демонстрантов, стражи порядка использовали слезоточивый газ. Там также отметили, что «кто-то из толпы распылил газ в сторону полицейских».

Как напоминает РИА «Новости», в начале июля в Польше вступил в силу новый закон о Верховном суде, в соответствии с которым судьи уходят в отставку в возрасте 65 лет. При этом они могут подать прошение на имя президента и справку о здоровье, чтобы остаться на своем посту.

Глава Верховного суда страны Малгожата Герсдорф отказалась подчиняться новому закону и заявила, что уходит в отпуск, но остается первым председателем суда. На этом фоне представители правящей коалиции многократно заявляли, что Герсдорф уже не является судьей и находится на пенсии. В ноябре юристу исполнится 66 лет.

Еще в декабре 2017 года Еврокомиссия запустила процедуру, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС. В частности, в Брюсселе считают, что Варшава находится на грани нарушения принципа верховенства права. Так, в ЕС заявили, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, предоставляют политической власти контроль над судебной.

Варшава, Иван Гридин

Варшава. Другие новости 27.07.18

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