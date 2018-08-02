СМИ: «Голубые каски» ООН насиловали детей и женщин по всему миру

Миротворцев ООН обвинили в сексуальном насилии над детьми и женщинами неблагополучных стран. При этом сами «голубые каски» не скрывают, что покупали секс-рабов за еду или крохотное вознаграждение. Скандальное расследование провел британский телеканал Channel 4.

По данным журналистов, за последние 10 лет на миротворцев ООН по всему миру подали иски об изнасилованиях около двух тысяч девушек, однако только чуть более 50 дел дошли до суда. При этом никто из военных не получил больше двух лет лишения свободы.

Сами миротворцы не скрывают, что пользуются бедственным положением местных жителей. Один из бывших участников миротворческих сил ООН француз Дидье Бурже рассказал, как детей 11-15 лет буквально покупают для использования в сексуальных целях. Он отмечает, что за надругательство военные чаще всего расплачиваются с детьми и женщинами едой. «Они голодали, так что принудить их к сексуальной связи за вознаграждение было довольно легко», – рассказал Бурже. Его обвинили в изнасиловании более 20 несовершеннолетних, но осудили только за два доказанных случая.

Стоит отметить, что секс-скандалы с участием военных миссии ООН возникают регулярно. ЦАР – в 2015 году, Гаити – в 2016-м, Судан – в 2018-м, сообщают журналисты. География преступлений, как не трудно догадаться, охватывает все страны, где есть миротворцы.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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