«Крайне небрежен»: в Швеции арестовали российского капитана

В Швеции арестован российский капитан – его обвиняют в аварии грузового судна.

ЧП произошло у южных берегов Швеции. Балкер BBC Lagos, зарегистрированный в Антигуа и Барбуде, направлялся из литовской Клайпедв в испанский Лас-Пальмас. На борту – 5 тысяч тонн пшеницы. Экипаж – капитан (гражданин РФ) и 10 моряков.

Возле города Хельсингборг сухогруз сел на мель. Береговая охрана заявила, что пыталась предупредить судно об отмелях, но все сигналы были проигнорированы.

Балкер уже обследован , видимых повреждений не обнаружено. Тем не менее, капитана задержании по подозрению «в управлении судном в нетрезвом состоянии и высокой степени небрежности в судовождении».

Версию полиции подтвердили в медлаборатории: в крови капитана обнаружили 2,5 промилле алкоголя. В Швеции предельно допустимой дозой считается 0,2 промилле, поэтому россиянину грозит тюремное заключение.

Стокгольм, Игорь Юров

Стокгольм. Другие новости 03.08.18

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