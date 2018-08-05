Европу ждет аэроколлапс

Большинство аэропортов Европы нуждаются в реконструкции, в противном случае к 2040 году они не смогут справиться с наплывом пассажиров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие 20 лет пассажиропоток в Европе вырастет до 360 млн человек, а число обслуживаемых рейсов увеличиться на 4 млн.

В связи с этим число самолётов, опаздывающих на час и более, увеличится в 7 раз, отмечают в Европейской организации по безопасности воздушной навигации. В среднем, каждый рейс будет задерживаться на 20 минут.

Причиной аэроколлапса станут лоукостеры, использующие небольшие самолеты.

Чтобы избежать проблем, эксперты рекомендуют либо расширять территорию аэропортов, либо сокращать число рейсов, переходя на авиалайнеры большей вместимости, а также развивать региональные аэропорты, что позволит разгрузить хабы.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 05.08.18

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