«Российские хакеры» получили письмо от Трампа с благодарностью за помощь на выборах

Стало известно, кто был тем самым «российским хакером», который помог Дональду Трампу выиграть выборы президента США. Блогер из Казахстана Станислав Войцеховский, который по совместительству является руководителем польского филиала ЭКО «Полония» в Темиртау, похвастался у себя в соцсетях благодарностью, полученной лично от главы Соединенных штатов Америки.

Войцеховский выложил личную переписку, в которой администратор официального аккаунта Трампа, на который подписано почти 25 млн человек, пишет ему «огромное спасибо за вашу поддержку».

«Без вас нам бы не удалось добиться цели. Я ОБЕЩАЮ, что вместе мы снова сделаем Америку Великой!», – говорится в сообщении.

«Я два месяца пиарил его на фейсбуке на странице американских политических партий, и разъяснял американцам, что Хиллари не их и не им. Заметили. Отметили. Как то так»,– прокомментировал слова американцев блогер.

В мире. Другие новости 08.08.18

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