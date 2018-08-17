Будет хлеб и без мотыги! В Черногории проведут шестой Чемпионат по лени

Завтра, 18 августа, в Черногории состоятся шестые открытые соревнования по лени, сообщили организаторы первенства на своей странице в Facebook. Мероприятие пройдет в село Брезна на северо-западе страны. Первое соревнование провели в 2012 году, после чего оно стало ежегодным. Стереотипное представление о нелюбви черногорцев к труду отражается в девизе первого состязания – «Будет хлеб и без мотыги».

Правила соревнований, как несложно догадаться, весьма просты – участники одновременно ложатся в тени на маты и лежат, не вставая, кто дольше. Участникам позволено принимать пищу и напитки, а также вести беседы, но запрещено посещать туалет. Победитель получил приз в 800 евро (половина подарками, половина деньгами), а все остальные подарки вкусно отобедают за счет организаоторов.

Вплоть до 2017 года на протяжении трех лет рекордсменом считался Марко Джурович из Подгорицы, который сумел пролежать без дела 37 часов. Однако в прошлом году победителями стали три человека – два мужчины и женщина. Им принадлежит новый рекорд – 47 часов.

Подгорица, Иван Гридин

Подгорица. Другие новости 17.08.18

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