Вокалистка американской группы Huntress совершила суицид

В США скончалась вокалистка хеви-метал-группы Huntress Джилл Джанус, сообщают американские СМИ. Певица умерла в возрасте 43 лет.

По сведениям CBS News, исполнительница совершила самоубийство в пригороде Портленда (штат Орегон). Телеканал отмечает, что Джанус в последнее время страдала от психического расстройства.

Родственники певицы и коллеги по группе подтвердили сообщения о ее смерти.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии покончил с собой старший сын американской певицы Тины Тернер Крэйг Реймонд Тернер.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.08.18

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