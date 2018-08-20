В Испании водитель сбил пешеходов и скрылся

В испанском городе Сарагоса автомобиль въехал в пешеходов, снес террасу бара и скрылся с места происшествия. Виновника ДТП вскоре задержали.

По словам очевидцев, BMW X3 ехал на высокой скорости – 60-70 км/ч. Машина вылетела на тротуар, где находились столики местного бара, проехал по пешеходной части 40 метров и сбил трех человек.

По данным Heraldo de Aragón, пострадавшие – супружеская пара старше 65 лет и мужчина около 45 лет. Всех троих доставили в больницу. По предварительным данным, травмы не тяжелые и жизни потерпевших ничего не угрожает.

Виновника происшествия удалось задержать по горячим следам. Отмечается, что разбитый автомобиль находился в 200 метрах от места событий, а его водитель и пассажир попытались скрыться пешком.

Отмечается, что мужчина, который был за рулем и допустил наезд на пешеходов, находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Дело расследуется как нарушение правил дорожного движения

Мадрид, Служба информации РИА «Новый День»

Мадрид. Другие новости 20.08.18

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