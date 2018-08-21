Шведский истребитель разбился после столкновения с птицей

В Швеции истребитель ушел в неуправляемое пике и разбился после того, как столкнулся со стаей птиц. Пилот успел катапультироваться и попал в больницу.

По данным Radio Sweden, крушение истребителя JAS 39 Gripen произошло в южной Швеции около Роннебю. Самолет врезался в стаю птиц, пилот потерял управление и был вынужден покинуть падающий истребитель.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что летчика удалось быстро обнаружить благодаря оперативной работе поисково-спасательной службы. В настоящее время пилот находится в больнице. Был ли он ранен во время ЧП, не сообщается.

Стокгольм, Служба информации РИА «Новый День»

Стокгольм. Другие новости 21.08.18

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