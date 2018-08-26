В Болгарии в аварии с автобусом погибли 16 человек

ДТП в Болгарии стало причиной гибели 16 человек, еще 27 пострадавших получили различные ранения. По предварительным данным, авария произошла в условиях плохой погоды и низкой видимости.

Туристический автобус вез жителей города Божуриште на отдых, сообщает Associated Press. В районе Искырского ущелья в 20 км к северу от Софии водитель не справился с управлением, машина съехала с трассы и упала с высоты около 20 метров.

В автобусе находились 33 пассажира и водитель. Кроме того, в ДТП попали еще три автомобиля. В результате 13 человек погибли на месте, еще трое скончались в больницах. 27 человек обратились за помощью к медикам, из них 21 был госпитализирован.

Отмечается, что дорога в месте аварии перекрыта. Продолжаются следственные мероприятия.

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София, Служба информации РИА «Новый День»

София. Другие новости 26.08.18

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