В Лондоне автомобиль въехал в остановку, пострадали четыре человека

В центре Лондона автомобиль врезался в автобусную остановку. В результате пострадал пешеход и три пассажира машины.

По данным Daily Express, ДТП произошло около пяти утра. Полицейские преследовали автомобиль, водитель которого не справился с управлением и протаранил остановку.

В аварии получили различные травмы пешеход и три человека, которые находились в машине. Все они госпитализированы.

Водитель автомобиля задержан. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 27.08.18

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