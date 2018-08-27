В Лондоне автомобиль въехал в остановку, пострадали четыре человека

В центре Лондона автомобиль врезался в автобусную остановку. В результате пострадал пешеход и три пассажира машины.
По данным Daily Express, ДТП произошло около пяти утра. Полицейские преследовали автомобиль, водитель которого не справился с управлением и протаранил остановку.
В аварии получили различные травмы пешеход и три человека, которые находились в машине. Все они госпитализированы.
Водитель автомобиля задержан. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения.
Лондон, Служба информации РИА «Новый День»
Лондон. Другие новости 27.08.18
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