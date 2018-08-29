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Среда, 29 августа 2018, 12:14 мск

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Пчелы против хот-догов: рой насекомых атаковал палатку с фаст-фудом на Манхэттене

Скриншот видео The Guardian

Тысячи пчел налетели на палатку с ход-догами на Манхэттене. Полицейским даже пришлось частично перекрыть движение по улице, пока они избавлялись от жалящих насекомых.

По словам начальника полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил, вероятно, пчелы покинули свой прежний дом из-за сильной жары и переместились на тент тележки с хот-догами. Полицейский оцепили часть улицы и с помощью вакуумного пылесоса убрали насекомых.

Пчел поместили в специальный контейнер. Правоохранители заверили, что рой будет в порядке, ему подыщут новый более подходящий дом.

В полиции отметили, что подобное в Нью-Йорке случается не так уж и редко. В этот раз в результате нападения пчел никто из жителей Манхэттена не пострадал.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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