Ураган «Флоренс» вышел на сушу, есть жертвы

Ураган «Флоренс», обрушившийся на восточное побережье США, стал одним из сильнейших за последние десятилетия. Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе в ряде восточных штатов был введен режим ЧС и объявлено об эвакуации населения.

Урагану присвоена четвертая категория из пяти возможных по шкале Саффира – Симпсона (скорость ветра в эпицентре урагана находится в пределах 58-70 м/с). По прогнозам Национального ураганного центра США, «Флоренс» может затронуть около 10 млн человек. В штате Северная Каролина жертвами уже стали пятеро, сообщает Reuters: в городе Уилмингтон на дом упало дерево, под обломками погибли женщина с ребенком. В округе Пендер медики не смогли добраться до женщины, у которой случился сердечный приступ – она умерла.

В округе Ленуар мужчина погиб, выйдя на улицу, чтобы покормить собак, еще одного убило током при попытке подключить удлинители.

Сейчас «Флоренс» вышел на сушу и немного ослаб: согласно данным на вечер 14 сентября, скорость ветра в эпицентре снизилась до 31,2 м/с.

Вашингтон, Игорь Юров

Вашингтон. Другие новости 14.09.18

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