В США объявлена эвакуация 1 млн человек из-за приближения урагана «Флоренс»

Губернатор американского штата Южная Каролина распорядился об эвакуации около 1 млн человек из-за надвигающегося урагана «Флоренс», сообщает Fox News. «Жители территорий в зоне эвакуации должны покинуть свои дома до полудня вторника (19:00 по московскому времени)», – говорится в распоряжении. В связи с надвигающейся стихией принято решение прервать работу образовательных и других государственных учреждений.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь выразил поддержку жителям штатов, оказавшихся под угрозой из-за приближения «Флоренс». «Прямой удар, похоже, придется на Вирджинию, Северную и Южную Каролины. Подготовьтесь, будьте осторожны и берегите себя», – написал американский лидер в своем Twitter.

Отметим, что ранее, 8 сентября власти Южной Каролины ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы урагана. В штате Северная Каролина режим ЧС был введен на день ранее. Сейчас ураган «Флоренс», по данным National Hurricane Center, находится в 1800 км от Северной Каролины. Ему присвоена четвертая категория из пяти возможных по шкале Саффира – Симпсона (скорость ветра в эпицентре урагана находится в пределах 58-70 м/с). Метеорологи канала Fox News ожидают, что скорость ветра в эпицентре «Флоренс» достигнет 67 м/с.

Как напоминает «Интерфакс», сезон атлантических ураганов продолжается с 1 июня по 30 ноября. По данным National Hurricane Center, пик активности приходится на 10 сентября.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 11.09.18

Крымские журналисты прибыли в ОБСЕ развенчивать украинскую пропаганду. / Американка украла и съела ветчины на 9 тысяч долларов. / США нашли повод для введения очередных антикитайских санкций. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»