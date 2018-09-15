В Берне увидели связь между кибератакой на WADA и «делом Скрипалей»

Швейцарская прокуратура заподозрила двух россиян, арестованных минувшей весной в Гааге по подозрению в шпионаже, в причастности к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в Луизиане.

Как уже сообщал «Новый День», о задержании в Нидерландах двух «российских агентов», которые пытались шпионить за секретной лабораторией Spiez в швейцарском городе Шпиц, занимающейся исследованием химического и биологического оружия и фигурирующей в «деле Скрипалей», сообщила швейцарская газета Tages Anzeiger.

По ее сведениям, «шпионы» были задержаны в Гааге в ходе совместной операции со швейцарскими и британскими спецслужбами еще весной, после чего их выслали на родину. При задержании, как утверждается, у них было обнаружено шпионское оборудование. Обстоятельства произошедшего не уточняются.

Теперь издание со ссылкой на прокуратуру Берна заявляет, что те же люди причастны к взлому системы ADAMS Всемирного антидопингового агентства, в которой хранились данные о допинг-пробах спортсменов, взятые во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Кибератака была проведена в 2016 году, вся украденная информация впоследствии была выложена в Интернет.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 15.09.18

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