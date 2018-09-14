СМИ рассказали о «российских агентах», шпионивших за лабораторией из «дела Скрипалей»

Швейцарская газета Tages Anzeiger сообщила о задержании в Нидерландах двух «российских агентов», которые пытались шпионить за секретной лабораторией Spiez в швейцарском городе Шпиц, занимающейся исследованием химического и биологического оружия и фигурирующей в «деле Скрипалей».

По ее сведениям, «шпионы» были задержаны в Гааге в ходе совместной операции со швейцарскими и британскими спецслужбами еще весной, после чего их выслали на родину. При задержании, как утверждается, у них было обнаружено шпионское оборудование. Обстоятельства произошедшего не уточняются.

В швейцарской службе разведки подтвердили информацию об операции, отметив, что в ходе нее были предотвращены «незаконные действия против критической инфраструктуры» страны.

Газета пишет, что обвиняемые Лондоном в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александр Петров и Руслан Боширов, которые, по их собственным словам, ездили в Швейцарию с деловыми и туристическими целями, не являются «российскими агентами», которых подозревают в ведении наблюдении за лабораторией в Шпице.

Отмечается, что в этой лаборатории исследовалось вещество, при помощи которого были отравлены Скрипали.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.09.18

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