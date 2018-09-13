«Типичные любители английской готики»: в Рунете не поверили словам Петрова и Боширова

Александр Петров и Руслан Боширов, которые, по мнению британских властей, причастны к покушению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, дали интервью RT. Они заявили, что не имеют отношения к российским спецслужбам. Однако пользователи в Сети усомнились в правдивости их слов.

В комментариях к видео, в котором Петров и Боширов отвечают на вопросы главреда RT Маргариты Симоньян, пользователи предположили, что собеседники недоговаривают, или вовсе лгут.

«Неправдоподобная история от слова совсем. Парни выглядят очень неуверенно и неубедительно. Не верю!﻿», «Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу﻿», «Плохие артисты, но видимо хорошие спецы...﻿», «Новые номинанты на оскар! ахаха», «Кто этому поверит )))) лучше бы не показывали﻿», – прокомментировали посмотревшие интервью.

Наибольшее недоумение вызвали слова Петрова и Боширова о том, что они приехали в Солсбери посмотреть на знаменитый собор.

«Посмотришь на интеллигентные лица Петрова и Боширова и сразу думаешь – типичные любители английской готики!﻿», – отметили пользователи.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.09.18

Соседи рассказали, что предшествовало убийству 10-летней девочки из Каменска-Уральского. СК описал подозреваемого (ВИДЕО, ФОТО). / Главный следователь Тюменской области вышел на работу. / Фракция ЕР в городской думе создана. Дисциплина в ней будет жесточайшей. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»