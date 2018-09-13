«Типичные любители английской готики»: в Рунете не поверили словам Петрова и Боширова

Александр Петров и Руслан Боширов, которые, по мнению британских властей, причастны к покушению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, дали интервью RT. Они заявили, что не имеют отношения к российским спецслужбам. Однако пользователи в Сети усомнились в правдивости их слов.
В комментариях к видео, в котором Петров и Боширов отвечают на вопросы главреда RT Маргариты Симоньян, пользователи предположили, что собеседники недоговаривают, или вовсе лгут.
«Неправдоподобная история от слова совсем. Парни выглядят очень неуверенно и неубедительно. Не верю!», «Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу», «Плохие артисты, но видимо хорошие спецы...», «Новые номинанты на оскар! ахаха», «Кто этому поверит )))) лучше бы не показывали», – прокомментировали посмотревшие интервью.
Наибольшее недоумение вызвали слова Петрова и Боширова о том, что они приехали в Солсбери посмотреть на знаменитый собор.
Петров и Боширов поехали в Солсбери, чтобы посмотреть достопримечательности
«Посмотришь на интеллигентные лица Петрова и Боширова и сразу думаешь – типичные любители английской готики!», – отметили пользователи.
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
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