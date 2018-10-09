В одном из обвиняемых в отравлении Скрипаля узнали врача из ГРУ

The Insider и Bellingcat считают, что Александр Петров, которого Лондон обвинил в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, на самом деле военный врач из ГРУ Александр Мишкин.

Ранее расследователи заявили, что напарник Петрова Руслан Боширов – это полковник разведки Анатолий Чепига. По словам специалистов, раскрыть Петрова было несколько сложнее. «Истинная личность Александра Мишкина имеет еще более редкий цифровой след, чем у Анатолия Чепиги», – отмечает Bellingcat.

Чтобы выяснить, кем является Петров на самом деле, расследователи использовали открытые источники, слова людей, знакомых с этим человеком, а также копии документов, удостоверяющих его личность.

Александр Мишкин, по утверждению Bellingcat, родился в июле 1979 года в Архангельской области, отучился на медика в одной из российских военных академий, а также прошел подготовку в качестве военного врача для ВМФ в Военно-медицинской академии. В Москву Мишкин переехал в 2010 году, где и получил «секретную личность».

Bellingcat якобы располагает документами, которые подтверждают, что разведчик несколько раз участвовал в спецоперациях на Украине, в Приднестровье и странах Западной Европы.

Как сообщал «Новый День», 4 марта в британском Солсбери были госпитализированы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения. 18 мая стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается.

6 сентября Лондон назвал имена и объявил в розыск россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». Были опубликованы фотографии, на которых, по утверждению британских спецслужб, запечатлены граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, якобы организовавшие покушение.

Позже Петров и Боширов дали интервью, в котором рассказали о своей поездке в Солсбери в качестве туристов и опровергли свою причастность к «делу Скрипалей». Также британские СМИ сообщили о том, что у следствия есть третий подозреваемый по этому делу, который участвовал в подготовке плана отравления перед тем, как в Великобританию прибыли основные исполнители. Его имя не называется.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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