Путин приравнял шпионаж к проституции и обрушился на Скрипаля: «Подонок и предатель»

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», назвал ситуацию вокруг экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери искусственно раздуваемым шпионским скандалом, а самого Скрипаля – предателем Родины и «просто поддонком». По словам главы государства, чем быстрее закончится информационная кампания вокруг «дела Скрипалей», тем лучше.

«Я вижу, что некоторые ваши коллеги проталкивают теорию, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион. Предатель Родины, – сказал Путин, трансляцию выступления которого вел телеканал «Вести 24» в своем YouTube-канале. – Есть такое понятие – предатель Родины. Он – один из них… Он просто подонок – вот и все».

Президент РФ при этом сравнил шпионаж с проституцией: «Шпионаж, так же, как и проституция – одна из важнейших профессий в мире». «Никто это не закрывал и закрыть пока не в состоянии», – добавил он.

Комментируя слова ведущего мероприятия о том, что при отравлении Скрипалей погиб также посторонний человек – бездомный, Путин назвал происходящее бредом. «Я смотрю на то, что происходит вокруг этого дела, и просто удивляюсь. Приехали какие-то мужики и начали травить там бомжей у вас. Это что за бред? В очистке, что ли, они работают?» – заявил Путин.

«Этот Скрипаль, как я уже сказал, предатель, его поймали, он наказан, отсидел в общей сложности пять лет в тюрьме, мы его выпустили. Все, – подчеркнул глава государства. – Он уехал и еще продолжал сотрудничать и консультировал какие-то спецслужбы».

Президент также отметил, что у России есть «наверняка» соглашение с Великобританией о взаимной помощи по уголовным делам. «Дайте документы, пришлите, как положено, в Генеральную прокуратуру. Мы посмотрим, что там на самом деле происходило», – выступил Путин с предложением к Лондону.

Путин при этом выразил надежду, что ситуация с «делом Скрипалей» скоро закончится. «Я думаю, что это пройдет когда-нибудь, надеюсь, что это закончится. Чем быстрее это закончится, тем лучше», – сказал он.

Как сообщал «Новый День», 4 марта в британском Солсбери были госпитализированы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения. 18 мая стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается.

6 сентября Лондон назвал имена и объявил в розыск россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». Были опубликованы фотографии, на которых, по утверждению британских спецслужб, запечатлены граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, якобы организовавшие покушение.

Позже Петров и Боширов дали интервью, в котором рассказали о своей поездке в Солсбери в качестве туристов и опровергли свою причастность к «делу Скрипалей». Также британские СМИ сообщили о том, что у следствия есть третий подозреваемый по этому делу, который участвовал в подготовке плана отравления перед тем, как в Великобританию прибыли основные исполнители. Его имя не называется.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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