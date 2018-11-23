Британская полиция опубликовала новое видео пребывания Петрова и Боширова в Солсбери

Полиция Великобритании обнародовала кадры с камер видеонаблюдения, на них запечатлены Александр Петров и Руслан Боширов, которые, по мнению Лондона, виновны в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Кроме того, правоохранители опубликовали фото флакона духов, в котором якобы хранился яд «Новичок».

В первом отрывке видео Петров и Боширов находятся у железнодорожного вокзала Солсбери в воскресенье 4 марта. Во втором – у автозаправочной станции в Уилтон-роуд, которая находится в непосредственной близости от дома, где жил Сергей Скрипаль. По версии полиции, видео было снято непосредственно перед тем, как россияне распылили яд на дверную ручку дома Скрипаля. В третьем клипе Петров и Боширов идет по мосту на улице Фишертон, затем они вернулись на железнодорожную станцию и уехали в аэропорт, чтобы улететь в Москву.

4 марта в британском городе Солсбери были госпитализированы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения.

18 мая стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается.

6 сентября Лондон назвал имена и объявил в розыск россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». Были опубликованы фотографии, на которых, по утверждению британских спецслужб, запечатлены граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, якобы организовавшие покушение.

Позже Петров и Боширов дали интервью, в котором рассказали о своей поездке в Солсбери и опровергли свою причастность к делу Скрипалей. Они сообщили, что посетили столицу Великобритании в качестве туристов.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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