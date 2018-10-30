ФСБ задержала пограничника за продажу информации о Петрове и Боширове

Федеральная служба безопасности России провела массовые проверки в рамках борьбы с утечками персональной информации из различных баз данных. В результате были задержаны двое госслужащих, один из них, по словам источников, продал данные о поездках Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвиняет в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Сотрудники двух управлений ФСБ провели более 60 обысков в рамках мероприятия по пресечению утечек выписок из баз данных, сообщил «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией.

«В первую очередь приходили к частным сыщикам и так называемым «пробивщикам» – тем, кто был замечен в торговле сведениями из закрытых баз данных. Все происходило по одной схеме: рано утром обыск, задержание. Однако под стражу почти никого не брали – ограничивались подписками о невыезде», – рассказал собеседник агентства.

По его словам, было возбуждено несколько уголовных дел по статьям о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, превышении полномочий частным детективом, а также о нарушении неприкосновенности частной жизни.

«По моим данным, прямо на рабочем месте были задержаны сотрудник погранслужбы в Северо-Западном регионе и сотрудник одного из подразделений ФНС. Первый, как полагают, продал информацию о перемещении за границу Петрова, Боширова и ряда других лиц», – сообщил источник.

О том, что ФСБ проводит проверку каналов утечки персональных данных Александра Петрова и Руслана Боширова, стало известно в конце сентября. После того, как власти Великобритании озвучили имена Петрова и Боширова в качестве подозреваемых в покушении на Скрипалей, СМИ опубликовали данные россиян. В частности, речь идет об анкете на получение загранпаспортов и информации о поездках за границу. Такие данные хранятся в системах «Роспаспорт» и «Перемещение» и не могут быть доступны широкой публике.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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