СМИ: Петров и Боширов следили за Скрипалем в Чехии четыре года назад

Александр Петров и Руслан Боширов, которые, по мнению британских властей, причастны к покушению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, давно следили за своей жертвой. В частности, они были замечены в Праге в то же время, когда туда приезжал Скрипаль.

Как сообщает Чешское радио, Петров и Боширов наведывались в Прагу в октябре 2014 года. По словам источников в разведслужбах страны, в это же время в столице Чехии был Скрипаль, он якобы встречался с офицерами местных спецслужб и передал им информацию о возможных агентах российской разведки, работающих в стране.

По информации собеседника радиостанции, Петров три дня провел в Остраве, а затем приехал в Прагу. Боширов приезжал в столицу Чехии немного раньше. Вероятно, российские разведчики уже тогда следили за Скрипалем.

Впрочем, официальных комментариев этой информации не поступало ни от чешских спецслужб, ни от управлении по борьбе с организованной преступностью. Отказались обсуждать эту историю и в российском посольстве в Праге.

Напомним, 4 марта в британском Солсбери были госпитализированы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения. 18 мая стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается.

6 сентября Лондон назвал имена и объявил в розыск россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». Были опубликованы фотографии, на которых, по утверждению британских спецслужб, запечатлены граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, якобы организовавшие покушение.

Позже Петров и Боширов дали интервью, в котором рассказали о своей поездке в Солсбери в качестве туристов и опровергли свою причастность к «делу Скрипалей». Также британские СМИ сообщили о том, что у следствия есть третий подозреваемый по этому делу, который участвовал в подготовке плана отравления перед тем, как в Великобританию прибыли основные исполнители. Его имя не называется.

The Insider и Bellingcat опубликовали данные расследования, которые якобы подтверждают, что Руслан Боширов – это полковник разведки Анатолий Чепига, а Александр Петров на самом деле военный врач из ГРУ Александр Мишкин.

Прага, Служба информации РИА «Новый День»

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