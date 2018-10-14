«Это не конец истории». Британия лоббирует в ЕС новые антироссийские санкции

Совет глав министерств иностранных дел стран Евросоюза намерен утвердить план новых антироссийских санкций в связи с якобы имевшем место применением химического оружия, сообщает МИД Великобритании.

Документ предлагается подписать на предстоящем в понедельник заседании глав МИД стран ЕС, которое состоится в Люксембурге. Он предусматривает введение новых ограничительных мер в отношении России, которые были предложены Великобританией и Францией после (химических) атак в Сирии и Солсбери.

В частности, планируется ограничить въезд в страны Евросоюза, а также заморозить зарубежные счета «руководителей российских разведывательных структур и их ближайших соратников», сообщают британские СМИ.

Представитель британского МИД заявил: «Не является неожиданностью то, что Великобритания представляет списки, каким-то образом связанные с тем, что произошло в Солсбери. Но речь идет не только о России и Солсбери, это нацелено против использования химического оружия по всему миру».

По данным Sunday Times один из представителей внешнеполитического ведомства Британии заявил: «Сейчас необходимы срочные меры для изменения поведения злоумышленников, независимо от того, приехали ли они из России, Ирана, Северной Кореи или из других стран. Британская инициатива соответствует требованию времени».

Перед советом глав МИД стран ЕС британский министр иностранных дел Джереми Хант планирует встретиться с коллегами из Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Болгарии, Хорватии и Румынии и поблагодарить их за занимающую по химоружию жесткую позицию, передает «Интерфакс».

СМИ цитируют Ханта, который заявил: «На протяжении многих лет существует международное табу на применение химического оружия, но это находится под угрозой сейчас после Сирии и Солсбери. Теперь нам нужно обновить красную черту, которая продемонстрирует, что для тех, кто использует это ужасное оружие, цена всегда будет слишком высокой. Эти новые санкции жизненно важны, но они не являются концом истории», – подчеркнул руководитель британской дипломатии.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 12.10.18

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