Новая атака на Россию: ЕС с подачи Лондона утвердил новые санкции за применение химоружия

Главы МИД стран Евросоюза утвердили новый механизм санкций за применение и распространение химического оружия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС. Решение принято по итогам заседания в Люксембурге. Ранее механизм был одобрен на уровне постпредов стран ЕС. Новые санкции могут коснуться и России.

В документе отмечается, что отныне Европейский союз получит возможность вводить санкции в отношении лиц и организаций, причастных к разработке и использованию химоружия в любой точке мира – вне зависимости от их национальной принадлежности и местонахождения. Ограничительные меры также затронут их пособников – тех, кто оказывает финансовую, техническую и материальную поддержку. Санкции подразумевают заморозку счетов и других активов, а также запрет въезда фигурантам черного списка в Евросоюз. Кроме того, физическим лицам и организациям в ЕС запрещено предоставлять кредиты вышеуказанным гражданам и организациям.

В Совете ЕС подчеркнули, что данное решение будет способствовать усилиям ЕС «по противодействию распространению и использованию химоружия, которое представляет серьезную угрозу международной безопасности».

Как сообщал «Новый День», с инициативой о введении нового санкционного механизма выступили Великобритания и Франция. Они обосновывали эту меру необходимостью предотвращения химических атак, подобных тем, которые «произошли в британском Солсбери, а также в Сирии». Представитель британского МИД при этом подчеркнул, что «речь идет не только о России и Солсбери, это нацелено против использования химического оружия по всему миру».

Перед заседанием совета глав МИД стран ЕС британский министр иностранных дел Джереми Хант заявил, что существующее международное табу на применение химоружия «находится под угрозой сейчас после Сирии и Солсбери». «Теперь нам нужно обновить красную черту, которая продемонстрирует, что для тех, кто использует это ужасное оружие, цена всегда будет слишком высокой», – подчеркнул он, указав, что «эти новые санкции жизненно важны, но они не являются концом истории».

Ранее британский МИД призывал страны Европы объединить усилия по введению новых санкций против России после применения химоружия при покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Напомним, Скрипали были госпитализированы в британском Солсбери 4 марта. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения. 18 мая стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается.

6 сентября Лондон назвал имена и объявил в розыск россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». Были опубликованы фотографии, на которых, по утверждению британских спецслужб, запечатлены граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, якобы организовавшие покушение.

Позже Петров и Боширов дали интервью, в котором рассказали о своей поездке в Солсбери в качестве туристов и опровергли свою причастность к «делу Скрипалей». Также британские СМИ сообщили о том, что у следствия есть третий подозреваемый по этому делу, который участвовал в подготовке плана отравления перед тем, как в Великобританию прибыли основные исполнители. Его имя не называется.

The Insider и Bellingcat опубликовали данные расследования, которые якобы подтверждают, что Руслан Боширов – это полковник разведки Анатолий Чепига, а Александр Петров на самом деле военный врач из ГРУ Александр Мишкин.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 15.10.18

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