Западные СМИ назвали Путина «мафиози»: пугают Третьей мировой войной

Западные СМИ активизировали информационную атаку против президента РФ Владимира Путина. Британская пресса уже называет его «доном мафии» и пугает местных жителей угрозой Третьей мировой войны. В публикациях говорится, что, кроме прочего, Россия может отключить «всю энергетическую систему Великобритании» и развязать «подводную войну».

В частности, британская газета Daily Express обращает внимание, что обвинения со стороны западного мира о шпионском вмешательстве РФ в дела других стран, которые Москва называет «организованным актом пропаганды – еще не самая главная угроза со стороны Кремля. Такое мнение высказал бывший посол Великобритании в России Тони Брентон. «Мы можем продолжать возмущение, но я подозреваю, что они будут наслаждаться этим, и независимо от всех обвинений продолжат это», – сказал он.

По его словам, по-настоящему «опасными» для Запада и для Британии в частности, являются российские кибератаки по инфраструктурным объектам.

«Идет тихая война со стороны «имеющих власть» в России. Опасность заключается в том, что, если в результате (такой кибератаки) что-то выйдет из-под контроля, это может нарушить всю энергетическую систему страны. Если это произойдет, мы вступаем в серьезную конфронтацию, и у нас нет способов контролировать это», – отметил Брентон.

«Это похоже на то, как разыгралась угроза применения ядерного оружия», – заявил он.

Стоит отметить, что еще одной стороной «российской угрозы», как считают заокеанские «коллеги», является «подводная война» с Россией. Так, старший военно-морской офицер войск США в Европе, адмирал Джеймс Фогго «поднял тревогу» по поводу новейшего российского флота подводных лодок. Он подчеркнул, что российские крылатые ракеты «Калибр» на подводных лодках способны достичь «любой столицы Европы».

«Мы видели создание новых классов всех видов подводных лодок и кораблей. Меня больше волнует подводная война», – сказал он, выступая 6 октября в Пентагоне.

В то же время другой британский таблоид The Guardian обращает внимание, что Москва, в частности, Путин чересчур уж «хвастаются своей военной силой», хотя «военные расходы России в прошлом году упали на 20% – ниже уровня Саудовской Аравии и составляют одну десятую от американского показателя».

При этом отмечается, что Россию значительно ослабляет тяжелые внутренние проблемы, в частности, низкий уровень ВВП, бремя западных санкций, социальное неравенство, низкая ожидаемая продолжительность жизни, рост бедности и дефицит демократии.

Как говорится в редакционной статье, эти проблемы во многом стали следствием коррупционного политического режима, который установил Путин. Сейчас Россия, которая уже существовала в эпохах «царского и коммунистического господства», находится под гнетом «мафиозного дона», пишет The Guardian.

«Россия остается однопартийным государством, которым управляет сильный бесконтрольный лидер. Владимир Путин, который занимает эту должность с 2000 года, сравнивается с мафиозным доном, который управляет своей родиной как рэкетер: друзья, семья, бизнес и политические союзники вознаграждаются за лояльность, враги и соперники безжалостно уничтожаются. По некоторым оценкам, одобренная коррупция, «всасывает» 48% от национального ВВП», – пишет газета.

В этой связи издание «очень приветствует» решение британских служб безопасности публиковать документально подтвержденные и фотографические свидетельства российской подрывной деятельности. «Пусть этот новый дух открытости продолжится», – пишет The Guardian.

Москва, Мария Вяткина

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