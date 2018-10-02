СМИ: Сергей Скрипаль опроверг причастность России к своему отравлению

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, которого отравили в Солсбери, не верит, что на него покушались агенты российских спецслужб. Об этом пишет журналист ВВС Марк Урбан.

В своей книге «Дело Скрипаля. Жизнь и почти смерть российского шпиона» репортер утверждает, что лично разговаривал с бывшим разведчиком. Встреча состоялась после того, как Скрипаль пошел на поправку после отравления, в котором Великобритания обвинила Россию, передает Guardian.

По утверждению Урбана, Скрипаль отверг версию о причастности Москвы к инциденту в Солсбери. Кроме того, он озвучил пророссийскую позицию относительно других спорных вопросов. В частности, экс-полковник поддержал присоединение Крыма к России, а также заявил, что не верит во вторжение российских войск на восток Украины.

При этом Скрипаль отметил, что следил за происходящим на родине, а у себя дома, который ему купила MI6, он часто смотрел по телевизору «Первый канал».

В то же время бывший разведчик отказался давать официальные комментарии, потому что тревожится за своих детей – дочь Юлию и сына Александра. Скрипаль опасается и за свою безопасность.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были госпитализированы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения.

18 мая стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается.

6 сентября Лондон назвал имена и объявил в розыск россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». Были опубликованы фотографии, на которых, по утверждению британских спецслужб, запечатлены граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, якобы организовавшие покушение.

Позже Петров и Боширов дали интервью, в котором рассказали о своей поездке в Солсбери и опровергли свою причастность к делу Скрипалей. Также британские СМИ сообщили о том, что у следствия есть третий подозреваемый по этому делу, который участвовал в подготовке плана отравления перед тем, как в Великобританию прибыли основные исполнители. Его имя не называется.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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