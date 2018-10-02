Скрипаля могут внести в базу «Миротворца»

На Украине заговорили о внесении «российского агента» Скрипаля в черные списки врагов Украины.

Как сообщал «Новый День», бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж и получивший убежище в Великобритании, поддержал воссоединение Крыма с РФ.

О пророссийской позиции Скрипаля рассказал британский журналист Марк Урбан в своей книге The Skripal Files. Книга основана на личных беседах журналиста с бывшим сотрудником ГРУ во время встреч летом 2017 года, пишет The Guardian.

Урбан утверждает, что Скрипаль допускал в разговоре пренебрежительные высказывания об украинцах, называя их «овцами, которым нужен хороший пастух». Более того, экс-полковник усомнился в версии Киева по событиям в Донбассе, согласно которой в боевых действиях в регионе принимали участие российские войска. Скрипаль якобы выразил мнение, что в таком случае, войска довольно быстро бы продвинулись к Киеву, чего не произошло. По словам Урбана, бывший полковник ГРУ значительную часть своего времени уделял просмотру российских телеканалов и симпатизирует позиции Кремля по многим вопросам.

Информация британского издания, как ни странно, не привела в особое замешательство или негодование националистически настроенных украинских пользователей интернета. Многие высказались в том духе, что «московит – он и в МИ-6 московит». «Что российские либералы, что перебежчики – все они в душе украинофобы и враги нашей незалежности», – утверждает один из участников украинского националистического «паблика». Большинство выразило уверенность, что внесение Сергея Скрипаля в черные списки «Миротворца» как «российского агента» – лишь дело времени.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в марте в Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что бывший полковник вместе с дочерью были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. Однако в Кремле категорически отвергают подобные обвинения.

В сентябре в Лондоне объявили в розыск россиян, подозреваемых в причастности к отравлению. По сведению британских спецслужб, ими являются граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. Сами россияне опровергли свою причастность к покушению, при этом признав, что действительно посещали Солсбери.

Примечательно, что по информации Урбана, сам Скрипаль не верит, что на него покушались агенты российских спецслужб, и версию о «российском следе» отвергает.

Лондон, Леонид Маковецкий

Лондон. Другие новости 02.10.18

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