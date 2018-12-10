Племянница Скрипаля уверена, что ее родственников держат в плену на британской военной базе

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория сообщила, что не может связаться с родственниками с июля. По ее мнению, Юлию удерживают на британской военной базе в изоляции и не дают вернуться в Россию.

«Кто сказал, что Лондон не удерживает Юлию насильно? Почему к ней не пускают российских дипломатов и родственников, не разрешают выступить на телевидении? Я думаю, что ее содержат, скорее всего, на военной базе, подальше от СМИ, в изоляции от внешнего мира», – рассказала «Известиям» Виктория Скрипаль.

Собеседница издания предположила, что ее дядя и сестра находятся на территории химической лаборатории Порт-Даун, расположенной неподалеку от Солсбери, где было совершено покушение на Скрипалей. Виктория считает, что Лондон мог организовать отравление, чтобы обострить отношения с Россией и использовать это в качестве предлога для усиления санкционного давления на Москву.

«Я и другие родственники неоднократно пробовали звонить и писать сообщения Юлии. Без ответа. Хотя последний раз, когда мы разговаривали, она сказала, что может свободно пользоваться телефоном и хочет вернуться в Россию. Ведь здесь у Юлии есть недвижимость, имущество, здесь вся ее жизнь, в конце концов», – заключила Скрипаль.

4 марта в британском городе Солсбери были госпитализированы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения.

18 мая стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается.

6 сентября Лондон назвал имена и объявил в розыск россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». Были опубликованы фотографии, на которых, по утверждению британских спецслужб, запечатлены граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, якобы организовавшие покушение.

Позже Петров и Боширов дали интервью, в котором рассказали о своей поездке в Солсбери и опровергли свою причастность к делу Скрипалей. Они сообщили, что посетили столицу Великобритании в качестве туристов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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