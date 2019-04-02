На племянницу Скрипаля напали в Ярославле

Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, которого отравили в Великобритании, подверглась нападению со стороны коллеги. Пострадал также супруг Виктории Скрипаль. Полиция проводит проверку.

По словам самой Виктории, инцидент произошел накануне, в ТСЖ, где она входит в состав правления, после того как там избрали нового руководителя. «Мы пришли к этому человеку забирать документы, чтобы передать их новому действующему председателю. В процессе разговора, так скажем, у него закончились аргументы, и он решил, что может применить силу», – рассказала Скрипаль РИА «Новости».

Виктории разбили губу и пнули в живот. У ее супруга сломан палец. «Человек уже больше года вел себя неадекватно… Мы вызвали наряд, скорую, все как положено. Сейчас мы уже дома, мужу наложили гипс», – отметила Скрипаль.

В полиции сообщили, что проводят проверку по заявлениям пострадавших.

Виктория Скрипаль приходится племянницей бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, отравленному вместе со своей дочерью в британском Солсбери в марте прошлого года. Лондон обвинил в покушении Россию, однако Москва утверждает, что эти заявления голословны и не имеют оснований. С момента отравления Скрипаль и его дочь Юлия не появлялись на публике. Виктория не раз выражала сомнения в том, что ее родственники добровольно скрываются от общественности, по ее мнению, их могут насильно удерживать британские спецслужбы.

Ярославль, Служба информации РИА «Новый День»

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