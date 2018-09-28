«Это могло быть покушение»: Виктория Скрипаль попала в аварию

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который был отравлен в Великобритании, попала в ДТП. По словам Виктории Скрипаль, речь может идти о покушении на ее жизнь.

После инцидента в Солсбери, где пострадали Сергей и Юлия Скрипали, Виктория давала комментарии в СМИ. В этот раз она ехала с супругом из Ярославля в Москву на очередной эфир, посвященный «разоблачениям» отравителей Скрипалей, пишет МК.ru.

На трассе в Московской области у автомобиля неожиданно отлетело колесо, машина влетела в отбойник. Виктория и ее муж значительных травм не получили. Женщина уточнила, что они ехали с разрешенной скоростью.

«Я не исключаю, что это могло быть покушение. Балансировку, колеса и подвеску муж проверял в сервисе неделю назад, когда я последний раз ездила на телеэфир в Москву, – рассказал Скрипаль. – После этого машина все это время стояла, там, где стоит всегда, во дворе нашего дома. Камер вокруг нет, могли и преднамеренно скрутить что-нибудь».

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были госпитализированы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения.

18 мая стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается. 6 сентября Лондон назвал имена и объявил в розыск россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». Были опубликованы фотографии, на которых, по утверждению британских спецслужб, запечатлены граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, якобы организовавшие покушение.

Позже Петров и Боширов дали интервью, в котором рассказали о своей поездке в Солсбери и опровергли свою причастность к делу Скрипалей. Сайт британского проекта Bellingcat опубликовал расследование, подготовленное в сотрудничестве с изданием Insider. В частности, в материале утверждается, что Боширов якобы является полковником ГРУ по имени Анатолий Чепига.

Сегодня британские СМИ сообщили о том, что у следствия есть третий подозреваемый по этому делу, который участвовал в подготовке плана отравления перед тем, как в Великобританию прибыли основные исполнители. Его имя не называется.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.09.18

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