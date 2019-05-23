Скрипаль впервые с момента отравления связался с родственниками в России

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль вышел на связь с родственниками в России. По словам его племянницы Виктории, дядя звонил ей дважды, но не рассказал, где он находится.

Первый раз Скрипаль связался с родственницей в начале апреля, пишет «Московский комсомолец». Он интересовался здоровьем Виктории и ее мужа Арсения, которые пострадали во время конфликта в одном из ТСЖ Ярославля. Экс-разведчик не рассказал о своем местоположении и дальнейших планах, лишь ответил: «Вы сами по себе, мы – сами по себе». У Виктории нет сомнений, что это был ее дядя.

Второй звонок поступил 9 мая в День Победы. Скрипаль оставил сообщение на автоответчике: «Привет, Викуль. Это Сережа. Чего-то пытался пробиться – абонент не отвечает. Ну ладно, с праздником. Всего самого доброго! Хотел узнать, как там у вас дела, как палец у Сеньки. Ну ладно. У меня все нормально – у нас, у Юлечки тоже. Все нормально, маму с праздником тоже, с Днем Победы. Ну давай, все».

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения.

18 мая стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается.

6 сентября Лондон назвал имена и объявил в розыск россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». Были опубликованы фотографии, на которых, по утверждению британских спецслужб, запечатлены граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, якобы организовавшие покушение.

Позже Петров и Боширов дали интервью, в котором рассказали о своей поездке в Солсбери и опровергли свою причастность к делу Скрипалей. Они сообщили, что посетили столицу Великобритании в качестве туристов.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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