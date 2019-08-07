Следователи не нашли доказательств причастности Путина к отравлению Скрипалей

Скотланд-Ярд не смог найти улик, которые бы указывали на причастность президента России Владимира Путина к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает газета The Guardian.

Ранее журналисты издания утверждали, что покушение на Скрипаля было совершено якобы с личного одобрения Путина. Такую информацию предоставили британские разведслужбы. Одно теперь газета пишет, что Скотланд-Ярд, проанализировав вопрос, мог ли играть какую-либо роль российский президент в атаке с применением «Новичка» в Солсбери, пришел к выводу, что доказательств нет.

«У нас нет материалов, позволяющих выдвинуть обвинение, – сообщил изданию глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу. – Мы, сотрудники полиции, должны исходить из доказательств. Существует огромное количество предположений, кто несет ответственность, кто отдавал приказы, и все они на основании знаний экспертов о России. Я должен опираться на доказательства».

Экс-полговник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения. Местонахождение Скрипалей, которые, как известно, восстановились после покушения, тщательно скрывается.

6 сентября Лондон назвал имена и объявил в розыск россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». Были опубликованы фотографии, на которых, по утверждению британских спецслужб, запечатлены граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, якобы организовавшие покушение. Позже Петров и Боширов дали интервью, в котором рассказали о своей поездке в Солсбери и опровергли свою причастность к делу Скрипалей. Они сообщили, что посетили столицу Великобритании в качестве туристов.

Басу заявил, что Лондон будет добиваться экстрадиции Петрова и Боширова, чтобы предъявить им обвинения.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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