Лондон назвал имена и объявил в розыск россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей»

Британские следователи вычислили подозреваемых в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Граждане России Александр Петров и Руслан Боширов подлежат аресту на территории Евросоюза.

Как сообщила представитель прокуратуры Сью Хемминг, Петрова и Боширова обвиняют по четырем пунктам: заговор с целью убийства, попытка убийства Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и полицейского Ника Бэйли, использование и хранение запрещенного вещества «Новичок», а также умышленное причинение тяжких телесных повреждений Юлии Скрипаль и Нику Бэйли.

Хемминг уточнила, что Лондон не будет посылать в Москву запрос об экстрадиции подозреваемых, так как Конституция России запрещает выдачу своих граждан. Однако если эта позиция изменится, тогда будет отправлен запрос.

Британская прокуратура выпустила ордер на арест Петрова и Боширова. Если они посетят какую-либо страну Евросоюза, то будут арестованы и экстрадированы в Великобританию. Обвинения, выдвинутые против россиян, не имеют срока давности.

Подозреваемые – мужчины в возрасте около 40 лет. Они прибыли из Москвы в Лондон 2 марта, за два дня до покушения на Скрипалей, и улетели обратно в Россию 4 марта, передает ВВС. Скотленд-Ярд не исключает, что их имена могут быть не нестоящими.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были госпитализированы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем ОЗХО.

18 мая стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 05.09.18

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