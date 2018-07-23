СМИ: у Скотленд-Ярда есть фото подозреваемого в покушении на Скрипалей

Британские СМИ утверждают, что следователи получили фото человека, который может быть причастен к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Якобы изображение показывали одному и свидетелей.

По данным Daily Mail, фото видел Джош Харрис, который проживал в одном общежитии с Даун Старжес, погибшей от отравления нервно-паралитическим веществом. Свидетель заявил, что человека на снимке никогда не встречал. Кроме того, Харриса расспрашивали о некой женщине, которая также может быть подозреваемой, однако ее фотографии у следователей не было.

Ранее британская пресса писала, что у полиции есть несколько подозреваемых по этому делу. Сообщалось, что речь идет об «ударной группе» специалистов, которые действуют в интересах России. Этими агентами якобы управляет женщина из российской военной разведки. Впрочем, официального подтверждения этим догадкам дано не было.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были госпитализированы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем ОЗХО.

18 мая стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается.

Новый случай отравления неизвестным ядом произошел 30 июня. В состоянии комы госпитализированы мужчина и женщина. Инцидент произошел в городе Эймсбери, что неподалеку от Солсбери. Позже было установлено, что Чарльз Роули и Даун Старжес отравились «Новичком». 8 июля стало известно, что Даун скончалась в больнице.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 23.07.18

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