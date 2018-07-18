Британские СМИ: Русская разведчица носила «Новичок» во флаконе из-под духов

Британский таблоид Daily Mail сообщил, что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии организовала группа из шести человек под руководством женщины из российской военной разведки. В пользу этой версии говорит тот факт, что нервно-паралитическое вещество, которое использовали при покушении, находилось во флаконе из-под духов.

О бутылочке с «Новичком», найденной в доме второй пары, пострадавшей от действия яда в Эймсбери, рассказал Мэтью Роули – брат Чарли Роули, который подвергся действию токсина.

По версии издания, Чарли и его подруга Даун Старжес подобрали флакон с парфюмом месяц назад и распылили его на себя. Вероятно, этим же веществом злоумышленники воспользовались, чтобы обработать ручку двери дома Скрипалей, а затем они избавились от яда.

«Версия с флаконом для духов поддерживает предположение о том, что женщина входила в группу из шести человек, которые осуществили атаку на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери 4 марта», – заключает Daily Mail. Более того, женщина-офицер могла быть не просто частью команды, но и играла в ней ключевую роль.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах Великобритании сообщила, что к отравлению Скрипалей причастны разведчики Главного управления Генерального штаба России. К тому же сотрудники этой спецслужбы повинны и в других происшествиях, в том числе во вмешательстве в президентские выборы в США.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были госпитализированы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем ОЗХО.

18 мая стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается. По данным СМИ, Скотленд-Ярд установил двух подозреваемых, организовавших покушение на Скрипалей. Они якобы покинули Великобританию сразу после совершения преступления и скрываются в России.

Новый случай отравления неизвестным ядом произошел 30 июня. В состоянии комы госпитализированы мужчина и женщина. Инцидент произошел в городе Эймсбери, что неподалеку от Солсбери. Позже было установлено, что Чарльз Роули и Даун Старжес отравились «Новичком». 8 июля стало известно, что Даун скончалась в больнице. Британские правоохранители начали расследовать это дело как убийство, однако они не связывали его с делом Скрипалей.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 17.07.18

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