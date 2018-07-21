Отравленного «Новичком» британца выписали из больницы

Жителя британского Эймсбери Чарли Роули, который был госпитализирован после отравления нервно-паралитическим веществом, выписали из больницы. Об этом сообщил персонал лечебного учреждения.

По данным телеканала Sky News, Роули покинул клинику 20 июля. «Чарли пережил ужасный опыт, который большинство из нас не могут себе представить», – отметила заведующая больницей Лорна Уилкинсон.

Она добавила, что быстрое выздоровление мужчины обеспечено усилиями целой команды медицинских работников. «Все мы здесь, в больнице Солсбери, желаем ему успехов», – подчеркнула Уилкинсон.

Напомним, 30 июня в городе Эймсбери мужчина и женщина были госпитализированы в состоянии комы. Позже было установлено, что Чарльз Роули и Даун Старжес отравились нервно-паралитическим ядом «Новичок». Таким же веществом ранее были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. 8 июля стало известно, что Даун скончалась в больнице. Британские правоохранители начали расследовать это дело как убийство.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 20.07.18

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