Отравленный «Новичком» мужчина пришел в себя и ответил на вопросы полицейских

Житель британского города Эймсбери Чарли Роули, который попал в больницу с отравлением нервно-паралитическим веществом «Новичок», пришел в себя. По словам медиков, состояние пациента перестало быть критическим, он даже пообщался со следователями.

Представители клиники, где находится пострадавший, сообщили, что улучшения в его организме дают основания для оптимизма. Накануне Роули пришел в сознание, пишет газета The Independ

Под пристальным вниманием врачей с мужчиной побеседовали полицейские. «Ведущие следствие сотрудники кратко переговорили с Чарли. Они будут ждать возможности подробнее поговорить с ним в ближайшие дни, пока они пытаются выяснить, как Даун и он контактировали с нервно-паралитическим веществом», – сказал изданию представитель полиции.

Ранее правоохранители подтвердили опасения, что другие граждане могут пострадать от химического вещества. «Новичок» может оставаться смертельным в течение 50 лет в запечатанном контейнере. Поэтому местных жителей попросили не трогать на улице подозрительные предметы, в особенности, если они содержат жидкость или гель.

Новый случай отравления неизвестным ядом произошел 30 июня. В состоянии комы госпитализированы мужчина и женщина. Инцидент произошел в городе Эймсбери, что неподалеку от Солсбери, где ранее было совершено покушение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Позже было установлено, что Чарльз Роули и Даун Старжес отравились «Новичком». 8 июля стало известно, что Даун скончалась в больнице. Британские правоохранители начали расследовать это дело как убийство.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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