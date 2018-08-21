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Вторник, 21 августа 2018, 09:17 мск

Новости Скандалы и происшествия

Пострадавший от «Новичка» житель Британии вновь попал в больницу

Фото: Reuters

Чарли Роули, который пережил отравление нервно-паралитическим веществом «Новичок», вновь госпитализирован. Об этом британским СМИ рассказал его брат Мэтью. По его словам, у Чарли резко ухудшилось зрение.

В больнице не уточнили диагноз Роули, однако заявили, что у них нет пациентов, которых бы лечили от последствий отравления «Новичком», пишет The Guardian. Мэтью также рассказал, что не знает, связано ли ухудшающееся состояние брата с воздействием яда. Он лишь уточнил, что Чарли резко стал терять зрение.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были госпитализированы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем ОЗХО. 18 мая стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается.

Новый случай отравления неизвестным ядом произошел 30 июня. В состоянии комы госпитализированы мужчина и женщина. Инцидент произошел в городе Эймсбери, что неподалеку от Солсбери. Позже было установлено, что Чарльз Роули и Даун Старжес отравились «Новичком». 8 июля стало известно, что Даун скончалась в больнице. Роули выписали 20 июля.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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