Умерла отравившаяся «Новичком» британка, возбуждено дело об убийстве

В Великобритании скончалась 44-летняя Даун Старжес, которая ранее попала в больницу с отравлением нервно-паралитическим веществом «Новичок». Британские правоохранители начали расследовать это дело как убийство.

Информация о гибели женщины появилась на сайте Скотланд-Ярда. Отмечается, что Старжес умерла в больнице вечером 8 июля. Медики проведут вскрытие тела Даун, чтобы выяснить причины произошедшего. Предварительный анализ показал, что женщина была отравлена тем же веществом, что и Сергей и Юлия Скрипали.

45-летний Чарльз Роули, которого госпитализировали с тем же диагнозом, находится в критическом состоянии. Врачи борются за его жизнь.

«Эта страшная новость только усилила нашу решимость выявлять и привлекать к ответственности лиц, ответственных за то, что я могу назвать только возмутительным, безрассудным и варварским деянием», – заявил глава контртеррористического отделения полиции Великобритании Нейл Басу.

Комиссар местной полиции Ангус Макферсон назвал случившееся в Эймсбери «международным инцидентом».

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что была «шокирована и потрясена» смертью Старжес. «Сотрудники полиции и безопасности безотлагательно работают над установлением фактов этого инцидента, который сейчас расследуется как убийство», – написала Мэй в своем твиттере.

Новый случай отравления неизвестным ядом произошел 30 июня. В состоянии комы госпитализированы мужчина и женщина. Инцидент произошел в городе Эймсбери, что неподалеку от Солсбери, где ранее было совершено покушение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Позже было установлено, что Чарльз Роули и Даун Старжес отравились «Новичком». В британском МВД настаивают, что инцидент не связан с покушением на Скрипалей.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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