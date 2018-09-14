В Великобритании при обыске дома физика-ядерщика отравились полицейские

В Великобритании зафиксирован еще один случай отравления неизвестным веществом. На этот раз пострадали полицейские, которые проникли в дом физика-ядерщика.

Инцидент произошел 13 сентября в городе Бидефорд в графстве Девон, передает The Sun. Правоохранители прибыли, чтобы проверить сообщение местной жительницы. Когда они зашли в дом, где проживал 73-летний физик-ядерщик Крис Басби, то почувствовали недомогание.

Подоспевшие к месту происшествия медики оказали полицейским первую помощь. Госпитализация пострадавшим не понадобилась.

Криса Басби арестовали на основании закона о взрывчатых веществах. Жильцов дома эвакуировали. По данным издания, физик устроил у себя в квартире лабораторию, в которой работал с радиоактивными материалами.

Ранее Басби давал комментарии прессе по нашумевшему делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В частности, ученый заявлял, что вина за это преступление может лежать на Великобритании.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 13.09.18

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