Он не звонит матери: родственники заподозрили смерть Сергея Скрипаля

Виктория Скрипаль считает, что ее дяди, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери, уже нет в живых. По словам племянницы, дочь Скрипаля Юлия связывалась с семьей в конце июля и обещала, что отец перезвонит через три дня, но звонка родные так и не дождались.

Юлия звонила родственникам в день рождения бабушки Елены Яковлевны, передает РИА «Новости». Она сообщила, что отец не может говорить из-за трахеостомы в горле, но он идет на поправку. Девушка пообещала, что трубку скоро уберут и Сергей позвонит родным.

Около месяца прошло с того момента, но звонка так и не поступило. Родные начали подозревать, что Сергей Скрипаль умер, либо его состояние очень тяжелое. «Почему мы так считаем? Потому что Юля сказала, что через три дня папа сможет позвонить, что у него есть большое желание. Мы ждем, особенно бабушка, она очень ждет звонка от сына. <…> Он хороший человек. Он любит свою мать и при любой удобной возможности он бы ей позвонил», – сказала Виктория.

Кроме того, собеседница издания указала на то, что в прессе нет фотографий Сергея Скрипаля, как это было в ситуации с отравлением подполковника ФСБ Александра Литвиненко. По ее словам, персонал больницы в Солсбери, куда госпитализировали Скрипалей, был настолько напуган, что ни за какие деньги не разрешал журналистам сделать снимок пациента.

Родственникам также не дают встретиться с пострадавшим. «И нас не пускают. Не понимаю, что такого страшного в том, если мы его увидим?" – отметила Виктория Скрипаль.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были госпитализированы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем ОЗХО.

18 мая стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается.

Новый случай отравления неизвестным ядом произошел 30 июня. В состоянии комы госпитализированы мужчина и женщина. Инцидент произошел в городе Эймсбери, что неподалеку от Солсбери. Позже было установлено, что Чарльз Роули и Даун Старжес отравились «Новичком». 8 июля стало известно, что Даун скончалась в больнице.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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