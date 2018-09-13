МИД Британии высказался об интервью «отравителей» Скрипалей

МИД Великобритании отреагировал на интервью подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери минувшей весной. Интервью вышло в эфир Russia Today. Александр Петров и Руслан Боширов, вопреки их словам, являются сотрудниками ГРУ, а само интервью – очередной попыткой России скрыть правду, заявили в Foreign Office.

«Полиция и прокуратура Великобритании назвали этих людей главными подозреваемыми к отравлению в Солсбери. Правительству ясно, что они являются сотрудниками российской военной разведки – ГРУ – и использовали крайне ядовитое, незаконное химическое оружие на улицах нашей страны. Мы неоднократно просили Россию дать разъяснения по поводу мартовских событий в Солсбери. Сегодня – уже не в первый раз – они ответили фальсификациями и ложью», – говорится в заявлении британского МИД.

Как писал «Новый День», сегодня главный редактор RT Маргарита Симоньян расспросила Петрова и Боширова о целях их визита в Солсбери и о роде их занятий. Россияне ответили, что приезжали в Великобританию и другие страны Европы как туристы и не имеют никакого отношения к ГРУ. Они также рассказали, что являются предпринимателями средней руки и занимаются поставками спортивного питания.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском городе Солсбери 4 марта. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем ОЗХО.

18 мая стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается. 6 сентября Лондон назвал имена и объявил в розыск россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». Были опубликованы фотографии, на которых, по утверждению британских спецслужб, запечатлены граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, якобы организовавшие покушение.

Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что знает, кто такие Александр Петров и Руслан Боширов, и попросил их самих дать комментарий СМИ.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 13.09.18

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