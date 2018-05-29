Врачи больницы в Солсбери не верили в выздоровление Скрипалей

Медики из больницы в Солсбери, куда поступили после отравления нервно-паралитическим веществом Сергей и Юлия Скрипали, дали интервью телеканалу ВВС. Они сообщили, что выздоровление прошло успешно, благодаря целому набору факторов.

По признанию врача отделения интенсивной терапии Стивена Джукса, он не верил, что Скрипали выживут. «Когда мы впервые осознали, что это нервно-паралитическое вещество, мы ожидали, что они не выживут. Мы попробовали все наши методы лечения, оказали самую лучшую клиническую помощь, но наблюдались все признаки того, что они не выживут», – отметил медик.

Завотделением интенсивной терапии Дункан Мюррей объяснил успешное лечение целым набором факторов. В значительной степени Скрипали выздоровели, благодаря очень хорошей базовой интенсивной терапии генерическими препаратами. Кроме того, врач отметил самоотверженную работу персонала больницы.

«Я полагаю, что свой немалый вклад внесли хорошо информированные международные эксперты, некоторые из них, к счастью, оказались рядом в нужный момент, в том числе из Портон-Даун (центр по защите от химической, биологической, радиологической и ядерной опасности, расположен неподалеку от Солсбери)», – добавил Мюррей.

В свою очередь главврач Кристин Бланшард отметила, что теперь в мировой практике появился пример, как нужно лечить от отравления «Новичком». Впрочем, она не смогла даль долгосрочного прогноза в отношении Скрипалей.

Как писал «Новый День», 4 марта в британском городе Солсбери были госпитализированы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю со дня отравления премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем ОЗХО.

18 мая стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается. 24 мая Юлия Скрипаль сделала заявление. В видеоролике она сообщила, что продолжает лечение и не хочет пока встречаться с представителями России. В посольстве РФ не исключили, что Юлию удерживают против ее воли, а судя по ее речи, текст заявления ей написали.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 29.05.18

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