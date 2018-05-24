Рунет поражен похорошевшей Юлией Скрипаль: «NOVichok – это молодильные яблоки»

Героиня громкого международного скандала Юлия Скрипаль, которая вместе со своим отцом – экс-полковником ГРУ, якобы была отравлена неким химоружием под названием «Новичок», поразила россиян внешним видом. В Рунете обратили внимание, что «жертва» «путинского режима» предстала в видеоролике посвежевшей и похорошевшей.

Пользователи соцсетей отметили явно позитивные изменения «до» и «после» инцидента в британском Солсбери и опубликовали шутливые постеры со Скрипаль, рекламирующей «новое, уникальное и эффективное средство для превращения самой запущенной домохозяйки в красотку». Чудо-препарату присвоили названием «NOVichok». «Только у нас вы можете стать привлекательнее. Спешите! Предложение ограничено. Всегда ваша, МИ-6», – иронизируют в Cети.

Средство рекламируется как «уникальная, бинарная система похудения», к секрету которой «имели доступ только генсеки».

«Всего 2 недели дают видимый результат, выводит воду, лишний вес, дает вид на жительство в английской деревне», – иронизирует автор фотожабы.

Кроме того, шутники приводят якобы слова самой Скрипаль: «Моя жизнь изменилась! Сидеть в тюрьме на чужбине было моей мечтой детства».

В комментариях пользователи соцсетей призывают «Остерегаться подделок» и публикуют фото экс-президента Украины Виктора Ющенка «до» и «после» изменений с его лицом после отравления.

«Мне тоже показалось она красивее стала. Теперь я понял, почему НПГ «Новичок» так назвали. Он обновляет. Так вот вы какие, яблочки молодильные», – пишет @Kosteremez.

«После смертоносного отравления Юлия Скрипаль заметно похорошела, может, «Новичок» для кремлевских жён создавался?» – недоумевает @rishikesh_news.

«Юлия Скрипаль после всех своих злоключений замечательно выглядит. Лучше, чем до. Здоровья ей!» – пишет @SKorneevsky.

«Походу девка на липосакцию и на пластику в Лондон гоняла, а пацану своему не знает, как сказать, вот и замутила историю с отравлением», – предполагает @diamant387.

Как сообщал «Новый День», Юлия Скрипаль, якобы отравленная в британском Солсбери со своим отцом Сергеем Скрипалем, сделала заявление. В видеоролике она сообщила, что продолжает лечение и не хочет пока встречаться с представителями России. В посольстве РФ не исключили, что Юлию удерживают против ее воли, а судя по ее речи, текст заявления ей написали.

Видеообращение было опубликовано агентством Reuters. К ролику прилагались два письма, написанные рукой Скрипаль, в которых она сообщает, что собирается в будущем вернуться в Россию, но сейчас еще восстанавливается сама и хочет помочь в выздоровлении своему отцу.

Скрипаль не сообщила о месте, где она находится, и попросила уважать ее личную жизнь. Юлия благодарит посольство России за предложенную помощь, но пока не собирается ей воспользоваться. «Как я уже говорила в предыдущем заявлении: никто не должен и не может говорить за меня и моего отца, кроме нас самих», – подчеркнула Скрипаль.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 24.05.18

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