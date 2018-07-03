Скотленд-Ярд вычислил двух подозреваемых в покушении на Скрипалей

Британская полиция сообщила о «большом прорыве» в деле о покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В частности, следователям удалось вычислить исполнителей преступления.

По данным газеты The Sun, в покушении подозревают двух человек. Их имена не называются. По версии следствия, эти лица организовали отравление Скрипалей и в течение последующих суток покинули Великобританию.

В настоящее время подозреваемые находятся в России «под защитой президента Владимира Путина», пишет газета. «Конечная цель всегда заключается в том, чтобы они предстали перед судом. Конечно, если они более не находятся в Великобритании, это делает эту задачу намного более сложной», – отметил собеседник издания.

Как писал «Новый День», 4 марта в британском городе Солсбери были госпитализированы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем ОЗХО.

18 мая стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается. 24 мая Юлия Скрипаль сделала заявление. В видеоролике она сообщила, что продолжает лечение и не хочет пока встречаться с представителями России. В посольстве РФ не исключили, что Юлию удерживают против ее воли, а судя по ее речи, текст заявления ей написали.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 02.07.18

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