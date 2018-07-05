Лондон заявил о непричастности России к новому отравлению и ждет помощи от Москвы

По предварительным данным, Россия не имеет отношения к отравлению двух жителей Великобритании, произошедшему в Эймсбери. Такое заявление сделал заместитель министра внутренних дел страны Бен Уоллес, передает РИА «Новости». Он добавил, что «ждет звонка со стороны РФ».

По словам Уоллеса, Лондон надеется на помощь от Москвы в расследовании этого дела. «Российское государство …могло бы рассказать нам, что случилось, что они сделали и заполнить некоторые значительные пробелы, которые мы пытаемся заполнить», – заявил замглавы британского МВД. Он выразил уверенность, что Великобритания и сама выявит виновных, однако на это «могут уйти годы».

Новый случай отравления неизвестным ядом произошел 30 июня. В состоянии комы госпитализированы мужчина и женщина. Инцидент произошел в городе Эймсбери, что неподалеку от Солсбери, где ранее было совершено покушение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Сегодня глава контртеррористического управления Великобритании Нил Басу заявил, что яд, которым были отравлены жители Эймсбери, тот же, что был выявлен в организме Скрипалей. Речь идет о нервно-паралитическом веществе «Новичок». К такому выводу пришли эксперты лаборатории Портон-Дауне.

К расследованию этого дела подключились около 100 детективов из числа контртеррористических подразделений, также над ним работает полиция графства Уилтшир.

Стоит отметить, что в «деле Скрипалей» Россия неоднократно предлагала свою помощь британским правоохранителям. Однако Лондон наотрез отказывался от сотрудничества, утверждая, что именно Москва организовала покушение, хотя никаких очевидных доказательств, свидетельствующих против РФ, предоставлено не было.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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