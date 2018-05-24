Британцы могут насильно удерживать Юлию Скрипаль и указывать, что ей говорить

Юлия Скрипаль, которая была отравлена в британском Солсбери со своим отцом Сергеем Скрипалем, сделала заявление. В видеоролике женщина сообщила, что продолжает лечение и не хочет пока встречаться с представителями России. В российском посольстве не исключили, что Юлию удерживают против ее воли, а судя по ее речи, текст заявления ей написали.

Видеообращение опубликовало агентство Reuters. К ролику прилагались два письма, написанные рукой Скрипаль. Юлия сообщает, что собирается в будущем вернуться в Россию, но сейчас еще восстанавливается сама и хочет помочь в выздоровлении своему отцу.

Женщина не сообщает о месте, где она находится, просит уважать ее личную жизнь. Юлия благодарит посольство России за предложенную помощь, но пока не собирается ей воспользоваться. «Как я уже говорила в предыдущем заявлении: никто не должен и не может говорить за меня и моего отца, кроме нас самих», – подчеркивает Скрипаль.

Фото: Reuters

Представитель российского посольства в Лондоне заявил, что видеообращение Юлии Скрипаль вызывает вопросы об условиях ее содержания, передает РИА «Новости». Очевидно, что женщина запомнила заранее написанный текст. При этом некоторые обороты позволяют сделать вывод о том, что речь составлял носитель английского языка, а затем текст перевели. «Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление», – отметил дипломат.

Консульские конвенции обязывают Лондон предоставить российской дипмиссии возможность напрямую связаться с Юлией Скрипаль. Дипломаты должны убедиться, что гражданка РФ «не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением». Пока этого не произойдет, в посольстве имеют основания «подозревать обратное».

Как писал «Новый День», 4 марта в британском городе Солсбери были госпитализированы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю со дня отравления премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем ОЗХО.

18 мая стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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