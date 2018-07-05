Жители британского Эймсбери отравлены «Новичком»

Эксперты установили яд, которым отравились два жителя Эймсбери. Речь идет о нервно-паралитическом веществе «Новичок», том же, которое стало причиной отравления Сергея и Юлии Скрипалей. К расследованию привлекли около 100 детективов, они проверят возможную связь этих двух случаев.

Результаты исследования лаборатории в Портон-Дауне говорят о том, что мужчина и женщина из Эймсбери были отравлены «Новичком». Об этом сообщил глава контртеррористического управления Великобритании Нил Басу. Пока неизвестно, был ли яд из той же партии, которым отравили Скрипалей. Нет и доказательств того, что новые пострадавшие посетили какие-то места, где бывали Скрипали, и таким образом получили дозу токсина.

«Разумеется, вероятность того, что два расследования могут быть связаны, является линией для нашего изучения. Важно, однако, чтобы расследование велось только на основе имеющихся улик и фактов, а не наших предположений»,– подчеркнул Басу.

В настоящее время к расследованию подключились около 100 детективов из числа контртеррористических подразделений, также над этим делом работает полиция Уилтшира.

Жителей Эймсбери заверили, что риск заражения нервно-паралитическим веществом крайне низкий, но все же рекомендуется не поднимать на улице подозрительных предметов, в особенности иголок и шприцов.

Тем временем, британским СМИ стали известны подробности нового случая отравления. По данным The Telegraph, пострадавшие – 45-летний Чарльз Роули (Charles Rowley) и 44-летняя Даун Старжес (Dawn Sturgess). Женщину госпитализировали около 10 утра 30 июня. Мужчину скорая увзела после трех часов дня. Уточняется, что оба находятся в состоянии комы.

Как писал «Новый День», 4 марта в британском городе Солсбери были госпитализированы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем ОЗХО.

18 мая стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается.

По данным СМИ, Скотленд-Ярд установил двух подозреваемых, организовавших покушение на Скрипалей. Они якобы покинули Великобританию сразу после совершения преступления и скрываются в России.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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