В Великобритании два человека отравились неизвестным ядом

В Великобритании еще два человека были экстренно госпитализированы с подозрением на отравление неизвестным веществом. Инцидент произошел неподалеку от города Солсбери, где ранее было совершено покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

По данным полиции графства Уилтшир, пострадавших нашли 30 июня в городе Эймсбери, что в 10 км от Солсбери. Мужчина и женщина были без сознания. «В настоящее время оба находятся на лечении в районной больнице Солсбери с подозрением на отравление неизвестным веществом. Их состояние оценивается медиками как критическое», – говорится в сообщении правоохранителей.

Сначала врачи предположили, что пара отравилась наркотиками. У пострадавших взяли анализы, чтобы определить яд. Также проводятся дополнительные экспертизы. «На этом этапе пока неясно, было ли совершено преступление», – подчеркнули в полиции.

Тем временем, полицейские оцепили несколько мест, где, предположительно, могли бывать отравившиеся люди.

Как писал «Новый День», 4 марта в британском городе Солсбери были госпитализированы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем ОЗХО.

18 мая стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается. 24 мая Юлия Скрипаль сделала заявление. В видеоролике она сообщила, что продолжает лечение и не хочет пока встречаться с представителями России. В посольстве РФ не исключили, что Юлию удерживают против ее воли, а судя по ее речи, текст заявления ей написали.

По данным СМИ, Скотленд Ярд установил двух подозреваемых, организовавших покушение на Скрипалей. Они якобы покинули Великобританию сразу после совершения преступления и скрываются в России.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 03.07.18

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